«التضامن» تناشد مستفيدى الضمان بأسوان للتقدم للقومسيون الطبي

ناشدت وزارة التضامن الاجتماعى مستفيدى المساعدات الضمانية من الأشخاص ذوى الإعاقة بمحافظة أسوان التوجه إلى لجان "القومسيون الطبي"، بالمجالس الطبية المتخصصة والموجودة بكوم أمبو ونصر النوبة ومدينة أسوان وإدفو حتى نهاية الشهر الجارى.

وقالت نيفين القباج نائب وزير التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية، في تصريحات صحفية اليوم، إنه فى إطار تنقية المستفيدين من الدعم النقدى والمساعدات الضمانية يجرى حاليا إعادة الكشف على المستفيدين من الأشخاص ذوى الاعاقة لضمان نزاهة الحصول على الدعم وإلا يتسرب الدعم المخصص للأشخاص ذوي الإعاقة لمن لا يستحق.

وأضافت القباج أن محافظة أسوان تضم 52 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي منهم 38500 من الأشخاص ذوي الإعاقة وبالرغم من إتاحة فرص الكشف بـ"القومسيون الطبي" المميكن فى عدة مراكز ، إلا أن من تقدموا حتى الآن للكشف وقياس درجة الإعاقة لم يتجاوز عددهم 13 ألف مستفيد، أي أقل من الثلث وأنه وفق القواعد المنظمة لعملية التنقية سيتم استبعاد من لم يتقدم للقومسيون الطبى بنهاية هذا الشهر.