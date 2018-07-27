البيت الأبيض: نتطلع إلى استقبال «بوتين» في واشنطن مطلع العام المقبل

أكد البيت الأبيض، مساء اليوم الجمعة، انفتاح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على زيارة روسيا في حال تلقى دعوة رسمية.

وأعلن البيت الأبيض، بحسب ما ذكرته فضائية «أون لايف»، مساء الجمعة، عن تطلع الولايات المتحدة إلى استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في واشنطن مطلع العام المقبل.

وأعرب «ترامب»، في التاسع عشر من الشهر الجاري، عن تطلعه إلى عقد قمة ثانية مع «بوتين» للبدء في تنفيذ مخرجات القمة الأولى، التي عقدت في العاصمة الفنلندية هلسنكي، في السادس عشر من الشهر ذاته، وشهدت مناقشة الوضع الحالي وبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك القضايا الدولية الراهنة، لكن البيت الأبيض قد أكد قبل يومين أن القمة الثانية لن تتم هذا العام.