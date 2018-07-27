وزيرة السياحة تبحث مع وفد سريلانكي أوجه التعاون المختلفة بين البلدين

بحثت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة مع كارو جياسوريا رئيس البرلمان السريلانكى، ورانچيت الويهار وزير الدولة السريلانكي للتنمية السياحية أوجه التعاون المختلفة بين البلدين ، وذلك بحضور السفير راميا يوجاراچان سفير جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية بالقاهرة.

وذكر بيان لوزارة السياحة اليوم - أن الوفد السريلانكي الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر خلال الفترة من 24 وحتى 29 يوليو الجارى- أبدى تطلعه للتعاون في مجال إدارة الفنادق، والتعامل مع الإعلام الدولى، بالإضافة إلى تبادل الخبرات فيما يخص عنصر الترويج والتسويق السياحى، وتنظيم رحلات تعريفية Fam Trips بين البلدين.

وتطرق الحديث الى أهمية التدريب وتنمية العناصر البشرية في القطاع السياحي، وفِي هذا الصدد أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها الاهتمام بملف تدريب وتأهيل العاملين في القطاع السياحي، وتعمل على وضع استراتيجية متكاملة للتدريب بعد دراسة احتياجات سوق العمل، حيث تكفل هذه الاستراتيجية رفع كفاءة العاملين بالقطاع السياحى، لخلق كوادر قادرة على تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للسائح بالمنشآت السياحية، مشيرة الى الدور الذي يلعبه القطاع الخاص، من خلال الاتحاد المصري للغرف السياحية، في هذا الملف.

وفى سؤال للوفد عن إمكانية التعاون من خلال مراكز التدريب السياحى بمصر ، أكدت الوزيرة أن هذه المراكز يتم تفعيلها مرة أخرى لخدمة القطاع السياحى خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى مركز تدريب فنون الطهى التابع للاتحاد المصرى للغرف السياحية الذى يقدم شهادات دولية معتمدة.

من جانبه ، أبدى رئيس البرلمان السريلانكى كارو جياسوريا عن رغبة بلاده في زيادة عدد الرحلات الجوية وتسيير رحلات طيران مباشرة بين مصر وسريلانكا مما يساهم في دفع أعداد السائحين وتعزيز حركة السياحة البينية بين البلدين.

وأشارت الوزيرة إلى التقدم والنمو الاقتصادى الذي شهدته سريلانكا خلال الفترة الأخيرة، مضيفة أن السوق الأسيوي من الأسواق الواعدة التي تهتم بها الوزارة، مشيرة الى أن السياحة الوافدة منه إلى المقصد المصرى تشهد زيادة ملحوظة.

وفى نهاية اللقاء ، وجه الوفد دعوة لمشاركة وزارة السياحة المصرية في مهرجان الأطعمة الذى تنظمه دولة سريلانكا للتعريف بالطعام المصرى والعادات والتقاليد المصرية لجذب مزيد من السائحين من سريلانكا إلى مصر.

جدير بالذكر أن برنامج زيارة الوفد لمصر سيتضمن جولة سياحية بالقاهرة الكبرى، ومحافظة الإسكندرية.