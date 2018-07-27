رئيس جنوب افريقيا السابق زوما يمثل أمام محكمة مجددا

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من المقرر أن يمثل الرئيس الجنوب الإفريقي السابق، جاكوب زوما، للمرة الثالثة أمام محكمة اليوم الجمعة بتهم تتعلق بالفساد.

وستستمع المحكمة إلى دفوع في قضية قانونية طويلة الأمد تعود إلى عام 1999بسبب عمليات رشوة مزعومة في صفقة أسلحة بمليارات الدولارات مع شركة "تاليس" الفرنسية، والتي أشرف عليها زوما عندما كان يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية.

ولم يستغرق ظهور زوما الأول أمام المحكمة في أبريل الماضي سوى حوالي 20 دقيقة، وتكرر نفس الأمر تقريبا في ظهوره الثاني أمام المحكمة في يونيو الماضي، حيث يطرح محاموه العقبة تلو العقبة.

وفي عام 2007، اتهم الرئيس السابق الذي تلاحقه الفضائح في 16 جريمة ابتزاز للأموال وفساد وغسل أموال وتزوير.

وتم إسقاط الاتهامات المتعلقة بـ783 اتهاما قبل أن يتولى منصب الرئاسة في عام 2009 .

وبعد سنوات من الطعون القضائية، قررت هيئة الادعاء الوطنية في مارس الماضي أنه يتعين أن يواجه زوما المحاكمة.