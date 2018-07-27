«المالية»: مصر تسير في الاتجاه الصحيح بعد زيادة الإيرادات عن المصروفات

قال الدكتور إيهاب محمد أبو عيش، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، إن مصر تسير في الاتجاه الصحيح بعد أن زادت الإيرادات في معدل نموها عن المصروفات، موضحًا أن الإيرادات زادت أكثر من 19%، بينما زادت المصروفات أكثر من 17% مقارنة بموازنة العام الماضي.



وأضاف «أبو عيش»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أمس الخميس، أن هذا الفارق يوضح قدرة الدولة على تمويل مصروفاتها من إيراد حقيقي يدخل لها، معقبًا أن إجمالي ضخ الاستثمارات في الاقتصاد القومي وصل إلى 72.1 مليار جنيه هذا العام، وهو ما انعكس على معدلات التشغيل خلال الفترة الأخيرة.



وأوضح أن الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة وصلت إلى 65 مليار جنيه، بزيادة 350% عن حجم استثمارات العام الماضي، التي كان مقدارها حوالي 14.4 مليار جنيه.



وأشار إلى وجود زيادة في كفاءة التحصيل الضريبي والجمركي، وهو ما قلل من عمليات التهريب في المجالين، وانعكس بدوره في زيادة الحصيلة المالية.



