ضبط ربة منزل بتهمة قتل زوجها بالبحيرة

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مديرية أمن البحيرة، من كشف غموض واقعة مقتل عامل بدائرة قسم شرطة دمنهور، إذ تبين أن زوجته وراء ارتكاب الجريمة لوجود خلافات عائلية بينهما، وتم ضبطها وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

كان قد تبلغ لقسم شرطة دمنهور بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من ربة منزل باكتشافها وفاة زوجها، 49 عاما، أثناء نومه داخل مسكنهما بناحية شبرا بدائرة القسم، وعللت سبب الوفاة لمعاناته من مرض ارتفاع ضغط الدم.

ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات وأثناء السير في إجراءات البحث، توصلت جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة إلى قيام ربة المنزل بقتل زوجها لوجود خلافات عائلية بينهما واختلاقها واقعة مرضه كذبا لإخفاء جريمتها.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وقررت قيامها بوضع بعض الأقراص المخدرة له بكوب شاي حتى فقد الوعي، وقامت بخنقه حتى لقي مصرعه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.