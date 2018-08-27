كشف الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، تفاصيل الزيارة التي سيقوم بها رئيس فيتنام، تران داي كوانج، إلى البرلمان اليوم الاثنين.



وقال «حسب الله»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يعرض على فضائية «الحدث» مساء الأحد، إن «رئيس فيتنام سيصل إلى مقر البرلمان ظهر اليوم الاثنين، وسيعقد لقاءً مع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ورؤساء الهيئات البرلمانية؛ لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالعلاقات الثنائية بين مصر وفيتنام».



وأضاف أنه «سيتم خلال زيارة رئيس فيتنام إلى البرلمان التأكيد على قوة العلاقات بين البلدين، والحرص المتبادل على استعادة مكانتها التاريخية، وكذلك أيضًا الأواصر العريقة التي تجمع الشعوب، والتي يعبر عنها البرلمانات».



وأشاد بالتوجه الذي تعتمد عليه مصر في سياستها الخارجية، خلال الفترة الحالية، قائلًا: «مصر بدأت مرة أخرى في العودة للدوائر المنسية، وذلك بعد أن ظلت لسنوات طويلة أحادية العلاقات مع دول معينة مقابل نسيان دول أخرى رغم تجاربها الناجحة، مثل فيتنام وبعض دول جنوب شرق آسيا».



وبدأ الرئيس الفيتنامي، تران داي كوانج، أمس السبت، زيارة رسمية لمصر تستغرق 4 أيام، وذلك بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين، وتبادل الخبرات، وتطوير التعاون في مختلف المجالات.



