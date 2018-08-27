مخاوف من محاصرة 10 أشخاص تحت الأنقاض بعد انهيار مبنيين في الهند

أفادت وسائل إعلام هندية محلية، بأن هناك مخاوف من أن ما يصل إلى 10 أشخاص مازالوا محاصرين تحت الأنقاض بعد انهيار مبنيين سكنيين في وقت متأخر من يوم الأحد بمدينة أحمد أباد بغرب الهند.



وذكرت شبكة تلفزيون (إن.دي.تي.في) التلفزيونية نقلا عن مسؤولين محليين، أن أربعة أشخاص تم إنقاذهم من أنقاض المبنيين في منطقة أوداف شرقي أحمد أباد.



وقال وزير الداخلية في ولاية جوجارات براديبسينجا جاديا لوكالة أنباء «برس ترست» الهندية، إنه تم إخلاء المبنيين قبل يوم واحد حيث بدا أنهما على وشك الانهيار، لكن بعض السكان عادوا يوم الأحد.



وتم جلب فرق من القوة الوطنية للاستجابة للكوارث ورجال الإطفاء المحليين للمساعدة في جهود الإنقاذ.



وتم إنشاء المبنيين في إطار مخطط إسكان حكومي منذ حوالي 20 عامًا، وفقًا لتقرير (إن.دي.تي.في).