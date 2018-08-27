مجلس الدولة ينهي مراجعة قانون «السجل العيني» و«صندوق حوادث الطرق»

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انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسن كمال شلال نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع قانون السجل العيني، ومشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار النظام الأساسي للصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناشئة عن بعض حوادث مركبات النقل داخل جمهورية مصر العربية.

وقال المستشار عبد الرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للقسم، إن القسم انتهى أيضًا من مراجعة مشروع قرار مجلس إدارة هيئة السكك الحديدية بلائحة شئون العاملين بالهيئة.

وأكد أنه جرى إرسال هذه المشروعات للجهات المعنية لاستكمال إجراءات استصدارها، ذاكرا أن القسم ينظر العديد من مشروعات القوانين، منها مشروع قانون «المترولوجيا»، ومشروع قانون «حماية البيانات الشخصية».