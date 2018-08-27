الصحة: ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 50

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، وفاة حالتين من الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، ليصبح إجمالي حالات الوفاة 50.



قال الدكتور محمد شوقي رئيس البعثة الطبية للحج، إن المتوفيين هم الحاجة جمالات السيد محمود عبد الواحد (62 عامًا) من محافظة الفيوم، وتتبع حج الفرادى، توفيت بالمدينة المنورة، والحاجة عصمت عبده أحمد حبيب (71 عامًا) من محافظة الغربية، وتتبع حج السياحة، توفيت بمكة المكرمة.



وأكد شوقي، أن الحالتين توفيا إثر هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، مشيرًا إلى تلقي غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغًا بالوفاة، لافتاً إلى أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة.