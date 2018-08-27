«الشروق» تكشف كواليس فيلم «إيزيدورا» الذي كتبه وأخرجه الراحل عمر ناجي

كشفت الفنانة الشابة ألفت عمر لـ«الشروق» كواليس فيلم «عذراء النيل ايزيدورا» الذي كتبه وأخرجه ومثل فيه الفنان الراحل عمر ناجي، قائلة إن الفيلم قد جاءه على صورة حلم بالفتاة التي زارته في منامه وتحدثت إليه.

وتابعت ألفت أنه أصيب بكسر في الساق أثناء معاينة الفيلم ما دفعه لإخراجه وقدمه مكسورة ولعب فيه دور والدها نتيجة لعدم حضور الممثل الذي كان سيلعب دوره ولعبت هي دور ايزيدورا، بمشاركة خالد كمال وسوسن بدر وتهاني راشد.

وأضافت قائلة إنها تربطها صلة قرابة بالراحل حيث إن والدتها هي ابنة خالة الفنان الراحل. وأن اسمها الفني نسبة إليه حيث إنه من اكتشفها.

وأكدت على أنه سافر لأمريكا لرعاية شقيقته هناك واعتذر عن عدة أعمال عرضت عليه طوال الأعوام الماضية، لكنه لم يرها تليق بمكانته الفنية، حيث كان يؤمن أن الفنان يجب أن يكون له هدف بالحياة وهو ما غرسه فيها منذ صغرها وأن آخر أعماله كانت مسلسل «أماكن في القلب»، لكنه لم يعتزل وكان يعاني من أمراض بالقلب، وخاف من إجراء العملية وكان يعيش مع أبناء شقيقته.

على صعيد آخر تتلقى أسرة الفنان الراحل العزاء فيه بمسجد الحامدية الشاذلية في تمام السادسة من مساء يوم الأربعاء بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

وكان الفنان الراحل قد توفي اليوم الاثنين، إثر أزمة صحية طارئة بمدينة كاليفورنيا الأمريكية، وسيتم دفن جثمانه.

ناجي ممثل ومخرج مصري، قضى طفولته المبكرة وصباه في ربوع الصعيد وأنهى دراسته المتوسطه وعامه الأول في كلية الطب بأسيوط، ترك الطب في العام الثاني والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وعمل أثناء دراسته بفرقة يوسف وهبي، كبطل للعديد من مسرحياته منها (الأخرس) و(بنت الهوى)، ليلتحق بعدها بالمسرح القومي ويقوم ببطولة مسرحية (مقالب عطيات)، ثم اكتشفه المنتج رمسيس نجيب وقدمه في فيلم (حتى آخر العمر)، ومن بعده شارك في العديد من الأفلام والعديد من الأعمال التلفزيونية والتي من أبرزها (الأخرس، ذئاب الجبل، الأخطبوط).