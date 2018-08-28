الثلاثاء 28 أغسطس 2018 12:10 ص القاهرة القاهرة 27.5°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل ترى تجربة نادي «بيراميدز» ستصب في مصلحة الكرة المصرية؟
النتـائـج تصويت

هاري كين : سعيد بالفوز على يونايتد.. وهدفنا هو تحقيق اللقب

علاء العزب
نشر فى : الإثنين 27 أغسطس 2018 - 11:59 م | آخر تحديث : الإثنين 27 أغسطس 2018 - 11:59 م

أكد هاري كين مهاجم توتنهام أن فريقه يرغب في الاستمرار في تحقيق الانتصارات بعد تحقيق فوز كبير بثلاثة أهداف دون رد، على مانشستر يونايتد، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وأن هدف الفريق هو تحقيق اللقب في نهاية الموسم.

وقال الدولي الإنجليزي في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: " سعيد بالفوز على اليونايتد، خاصة على ملعب الأولد ترافورد".

وأضاف : "كنا نعلم أن سجلنا التاريخي ليس جيدا  أمام مانشستر يونايتد على أرضه، لكننا استطعنا الفوز هذه المرة، رغم علمنا بصعوبة المهمة".

وتابع : "نحن من أفضل الفرق في الدوري، وهدفنا هو تحقيق اللقب، ويجب أن نأخذ مانشستر سيتي مثالا لنا".

وأتم : "فوزنا في ثلاث مباريات متتالية في بداية الدوري يعطينا الثقة لمواصلة الانتصارات مثلما فعل مانشستر سيتي الموسم الماضي".

 

 

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك