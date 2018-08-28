أكد هاري كين مهاجم توتنهام أن فريقه يرغب في الاستمرار في تحقيق الانتصارات بعد تحقيق فوز كبير بثلاثة أهداف دون رد، على مانشستر يونايتد، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وأن هدف الفريق هو تحقيق اللقب في نهاية الموسم.

وقال الدولي الإنجليزي في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: " سعيد بالفوز على اليونايتد، خاصة على ملعب الأولد ترافورد".

وأضاف : "كنا نعلم أن سجلنا التاريخي ليس جيدا أمام مانشستر يونايتد على أرضه، لكننا استطعنا الفوز هذه المرة، رغم علمنا بصعوبة المهمة".

وتابع : "نحن من أفضل الفرق في الدوري، وهدفنا هو تحقيق اللقب، ويجب أن نأخذ مانشستر سيتي مثالا لنا".

وأتم : "فوزنا في ثلاث مباريات متتالية في بداية الدوري يعطينا الثقة لمواصلة الانتصارات مثلما فعل مانشستر سيتي الموسم الماضي".