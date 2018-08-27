الإثنين 27 أغسطس 2018 2:50 م القاهرة القاهرة 36.2°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل ترى تجربة نادي «بيراميدز» ستصب في مصلحة الكرة المصرية؟
النتـائـج تصويت

«فيسبوك» يحظر صفحة قائد جيش ميانمار لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان

يانجون- د ب أ
نشر فى : الإثنين 27 أغسطس 2018 - 1:26 م | آخر تحديث : الإثنين 27 أغسطس 2018 - 1:53 م

أعلن موقع "فيسبوك"، اليوم الاثنين، أنه حظر عشرات الحسابات والصفحات في ميانمار، وتشمل إحدى الصفحات المتعلقة بقائد الجيش مين اونج هلاينج.

وأرجع "فيسبوك"، قراره إلى تقرير أصدرته مهمة تقصى الحقائق الأممية في ميانمار اليوم، وطالبت فيه بمحاكمة القيادة العسكرية لميانمار لارتكابها جرائم إبادة جماعية، مضيفا: "نريد منع هذه الشخصيات من استخدام خدمتنا لتأجيج التوترات العرقية والدينية".

وقد جرى حظر 18 حسابا و52 صفحة على "فيسبوك"، بالإضافة إلى حساب على موقع "انستجرام" لمشاركة الصور، لأنها مرتبطة بأفراد ومنظمات "ارتكبت أو سهلت ارتكاب انتهاكات حقوقية خطيرة في ميانمار".

كما جرى حظر العشرات من الصفحات والحسابات في ميانمار "لتورطها في سلوك زائف".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك