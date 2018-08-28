روما يفلت بنقطة من كمين أتالانتا

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تعادل فريقا روما وأتلانتا اليوم الاثنين بثلاثة أهداف لكل منهما، في إطار مباريات الجولة الثانية للدوري الإيطالي.

تقدم لروما خافيير باستوري الذي انضم للفريق مؤخرا، في الدقيقة الثانية للقاء، ليضع روما في المقدمة في المباراة التي اقيمت على ملعب "الأوليمبيكو"..

وتعادل أتلانتا في الدقيقة 19 من الشوط الأول، بهدف سجله تيموتي كاستانيي .

وأضاف أتلانتا الهدف الثاني عن طريق لاعبه إيمليانو ريجوني في الدقيقة 22 ، ورفع الفارق بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني، تمكن أليساندرو فلورينزي من إحراز الهدف الثاني لروما في الدقيقة 60.

واعطى الهدف الثاني لروما قوة دفع لتحقيق التعادل ، حيث استطاع المدافع كوستاس مانولاس لاعب روما من إحراز الهدف الثالث وتعديل النتيجة في الدقيقة 82 من عمر اللقاء، ومر الوقت المتبقي من عمر هذا الشوط بدون اي جديد ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة .

وارتفع رصيد الفريقين بعد التعادل المثير إلى اربع نقاط في المركزين الخامس والسادس في ترتيب الدوري الإيطالي.