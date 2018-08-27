قتيل و3 مصابين في اشتباكات بالقرب من معسكر اليرموك بطرابلس

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لقي شخص حتفه وأصيب 3 آخرون بجروح جراء الاشتباكات المسلحة التي اندلعت فجر اليوم الاثنين بالقرب من «معسكر اليرموك» بمنطقة «صلاح الدين» في الضاحية الجنوبية الشرقية من العاصمة الليبية طرابلس.

ووقعت الاشتباكات بين «اللواء السابع مشاة» المنضوي تحت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني، أو ما يسمى بـ«كتيبة الكانيات» من جهة، وبين «كتيبة ثوار طرابلس» و«كتيبة النواصي» المنضويتان تحت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق.

وأفاد شهود عيان من سكان منطقة الاشتباكات، لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ»، بأن نطاق الاشتباكات اتسع بالقرب من مقر مصلحة الجوازات العامة بطريق صلاح الدين.

وأوردت مديرية أمن طرابلس أسماء القتيل والجرحى الذين قالت إنهم سقطوا نتيجة سقوط قذائف عشوائية على المدنيين بمنطقة «خلة الفرجان» المحاذية لمنطقة «صلاح الدين» حيث تجري الاشتباكات المسلحة.

وطلبت المديرية من المدنيين أخذ الحيطة والحذر وتجنب مناطق الاشتباك، في حين طلبت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني من جميع المصحات الخاصة داخل نطاق بلدية طرابلس استقبال الجرحى جراء الأحداث الجارية في العاصمة.

وقال أحد الصحفيين المقيمين بالمنطقة، لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ»، إن الاشتباكات بدأت الساعة 4 فجرا واستُخدِمت فيها أسلحة متوسطة وثقيلة، كمدافع «هاوزر» وصواريخ «جراد».

واستنكرت مديرية أمن طرابلس الاشتباكات، وأكدت -في بيان لها اليوم- أن الاشتباكات تُستخدم فيها الدبابات ومدافع «هاوزر» وجميع أنواع الأسلحة.

وأكدت المديرية أنها لن ترضى بزعزعة الاستقرار والعبث بمقدرات الوطن وإزهاق الأرواح، داعية لتحكيم صوت العقل ونبذ الفتن بين أبناء الوطن الواحد.