تراجع شعبية الحكومة الأسترالية في استطلاعات الرأي بعد الإطاحة بتيرنبول

أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه اليوم الاثنين أن الدعم الشعبي للحكومة الائتلافية في أستراليا تراجع بشكل كبير بعد الإطاحة الأسبوع الماضي برئيس الوزراء السابق، مالكوم تيرنبول، الذي حل محله سكوت موريسون.



وكشف الاستطلاع الذي نشرته صحيفة «ذا أستراليان» أن نسبة تأييد الناخبين للائتلاف الذي يقوده الحزب الليبرالي تراجعت إلى 33% مقابل 37% قبل أسبوعين فقط. ويعد هذا أدنى معدل تأييد للائتلاف خلال عشر سنوات.



وفي الوقت نفسه ارتفعت نسبة تأييد حزب العمال المعارض من 35% إلى 41%.



وكان زعيم المعارضة الأسترالي ورئيس حزب العمال، بيل شورتن، الذي كان دائما ما يأتي بعد تيرنبول، في استطلاعات الرأي، هو رئيس الوزراء المفضل لدى الناخبين للمرة الأولى بنسبة 39% بينما اختار 33% فقط موريسون.



وتولى موريسون، المسيحي المتدين البالغ من العمر 50 عاما، رئاسة الحزب يوم الجمعة بعد فوزه في تصويت على قيادة الحزب الليبرالي.



وقوبلت هذه الدراما بالضجر من قبل العديد من الأستراليين، حيث لم يتمكن أي رئيس وزراء أسترالي منتخب من استكمال ولايته الدستورية منذ عام 2007، بسبب سلسلة من الانقلابات الحزبية الداخلية.