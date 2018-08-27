رئيس جامعة بنى سويف يتفقد المدن الجامعية للاطمئنان على جاهزيتها قبل بدء الدراسة

تفقد منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، الإثنين، المدن الجامعية بالمجمع الأول بشرق النيل وعدد من المنشآت الجامعية، وشملت دار الضيافة والمستشفى الجامعى الجديد ومعهد المسنين، وذلك لمتابعة أعمال التطوير الشامل بالمدن الجامعية وأعمال الصيانة بتلك المنشآت والأطمئنان على جاهزيتها قبل بدء العام الدراسى.

وأوضح رئيس الجامعة، أن أعمال التطوير الشامل بالمدن الجامعية تشمل أعمال دهانات داخلية وخارجية للمباني والغرف، وتغير كافة أنواع الأثاث من أسرة وطاولات استذكار، وصيانة وتطوير شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وكذلك تطوير مطبخ المدينة وصالات الطعام.

كما وجه بضروة الألتزام بالجدول الزمنى والانتهاء من تلك الأعمال قبل بدء العام الدراسى الجديد.

وأكد حرص الجامعة على توفير كافة سبل الدعم والرعاية لأبنائها الطلاب في مختلف الكليات بشكل عام والمغتربين منهم بشكل خاصة من خلال إنشاء مجمع طلابى خدمى بكل حرم يضم من عدد من المطاعم والمكتبات، بالإضافة إلى توفير منافذ للدفع الإلكترونى وكل ما يحتاجة الطلاب داخل الحرم الجامعى.