شقيق الزوجة المتهمة بإلقاء ابنيها في ترعة بالمنيا: «لم تقتلهم»

كشف هشام سلامة، شقيق الزوجة المتهمة بإلقاء ابنيها في ترعة بحر يوسف بمحافظة المنيا، قائلًا إن أخته متزوجة منذ حوالي 5 سنوات، وكانت على وشك الطلاق بعد إنجاب ابنها الأول، لكنها فضلت الاستمرار مع زوجها لأجل ابنها.



وأضاف «سلامة»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساءً»، المذاع عبر فضائية «دريم»، أمس الأحد، أن الزوج كان يمنع زوجته من زيارة أهلها، موضحًا أن أخته لم تقتل ولديها.



وتابع: «ابنها الكبير وقع في الترعة، وهو ابننا إحنا كمان، وهو كان شقي وبيتنطط كتير، ولما وقع، وكانت شايلة ابنها الصغير، من خضتها وقع هو كمان منها، لأنها كانت عمالة تصرخ».



في السياق ذاته، نفى رجب ضاحي عاشور، والد الطفلين، خلال مداخلة هاتفية للفضائية نفسها، ما قاله «سلامة»، مضيفًا أن الأم اعترفت بالجريمة أمام جهات التحقيق، وقامت بتمثيلها.



وتابع: «هي قالت أنا رميت الطفل هاني في الأول وبعدين الطفل محمد، في إيه زيادة عن كده إثبات؟ والمفروض القضاء المصري يجيب لي حقي، وأنا اتكسرت على ابني».



كان اللواء مجدي عامر، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى إخطارًا بقيام سيدة بإلقاء طفليها داخل ترعة بحر يوسف أمام عزبة الشيخ عيسى، التابعة لقرية صفط الخمار، بمحافظة المنيا، ما أسفر عن وفاة أحدهما.



