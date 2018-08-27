المؤسسات الأجنبية تستحوذ على 75% من المستثمرين المكودين بالبورصة

نسبة 70% من مستثمري سوق المال ذكورا و98% من الأفراد مصريين

استحوذت المؤسسات الأجنبية على 75% من المستثمرين المكودين بالبورصة المصرية بنهاية 2018، بحسب مسح أجرته البورصة تحت عنوان «تصنيف المتعاملين المكودين بالبورصة بنهاية مايو 2018»، وفقا لبيان البورصة المصرية.

وأضاف البيان، أن المستثمرين الذكور قد استحوذوا على 70% مقابل 30% للنساء من إجمالي المستثمرين المكودين في سوق المال، ذاكرا أن 98% من المستثمرين الأفراد مصريين مقابل 2% فقط للأجانب، وعلى مستوى المؤسسات استحوذ الأجانب على 75% مقابل 25% للمصريين، بحسب المسح.

وعلى مستوى الفئات العمرية للمستثمرين الأفراد استحوذت الفئة العمرية الأقل من 21 عاما على 6% موزعة بين 47% للإناث و53% للذكور، فيما استحوذت الفئة العمرية ما بين 21 إلى 40 عاما على 34% موزعة بين 30% للإناث و70% للذكور.

فيما استحوذت الفئة العمرية ما بين 41 إلى 60 عاما على 42% موزعة بين 26% من الإناث و74% للذكور، والفئة العمرية ما بين 61 إلى 80 عاما استحوذت على 17% موزعة بين 34% للإناث و66% للذكور.

واستحوذت الفئة العمرية الأكبر من 81 عاما على 1% فقط من إجمالي عدد المستثمرين الأفراد المكودين بالبورصة موزعة بين 41% للإناث و59% للذكور.