كابونجو يقود هجوم الزمالك أمام النجوم

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أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تشكيل الفريق لمواجهة نجوم إف سي في الثامنة مساء اليوم الاثنين علي ملعب بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل كالتالي :

حراسة المرامي : محمد عبدالرحيم "جنش"

خط الدفاع : حازم إمام- محمود علاء- بهاء مجدي- محمود الونش

خط الوسط : طارق حامد- محمود عبدالعزيز- يوسف أوباما- محمود عبد المنعم كهربا- إبراهيم حسن

خط الهجوم : كاسونجو كابونجو

ويسعي الزمالك لانتزاع صداراة ترتيب الدوري من بوابة النجوم ، حيث يحتل الفريق الأبيض المركز الــ5 برصيد 7 نقاط.