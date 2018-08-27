عمرو أديب لاتحاد الكرة: «صلاح محتاج معاملة تانية»

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن تعجبه من طريقة تعامل المسؤولين في اتحاد الكرة المصري مع أزمة لاعب منتخب مصر وفريق «ليفربول» الإنجليزي، محمد صلاح.

وكتب «أديب»، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الاثنين، «هو الإخوة في اتحاد الكرة مش واخدين بالهم إن (صلاح) محترف في إنجلترا، وده في الغالب بيبقى ليه معاملة تانية»، منوهًا بأنه يقصد معاملة «احترافية» وليست «تفضيلية».

وأضاف: «بلاش حكاية اللي عمل (صلاح) يعمل غيره، أما تبقوا تعملوا غيره نبقى نتكلم»، مناشدًا المسؤولين في اتحاد الكرة بإجراء حوار مباشر وسريع مع محامي «صلاح»، رامي عباس؛ لحل الموضوع بشك فوري.

جدير بالذكر أن اللاعب محمد صلاح قد انتقد اتحاد الكرة المصري، من جديد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس الأحد، متهمًا إياه بـ«تجاهل رسائله ورسائل محاميه».