«القلعة» تشارك فى ملتقى التواصل لأصحاب المنح الدراسية فى الخارج

تشارك شركة القلعة مع مجموعة من أبرز مقدمى المنح الدراسية العليا بمصر من القطاع الخاص والمجتمع المدنى والهيئات المانحة فى تنظيم أول ملتقى للتواصل مع الشباب الحاصلين على المنح بعد عودتهم إلى مصر، الذى سيقام فى الثالث من سبتمبر، بهدف خلق منصة تعارف وتواصل ولتعظيم العائد على مجهودات الأطراف المختلفة.

وتأتى مشاركة القلعة فى الملتقى بهدف تنسيق الجهود وتعظيم العائد وتحقيق الأهداف بشكل أكثر فاعلية بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين الجهات المانحة والحاصلين على المنح وهو ما يساهم بدوره فى خلق منصة تواصل تفاعلية بينهم.

وصرحت غادة حمودة، رئيس قطاع الاتصالات والاستدامة بشركة القلعة، قائلة «لطالما انتظرنا مثل هذه المبادرات البناءة التى تهدف إلى تبادل الآراء والخبرات بين شركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى لتجنب تكرار المجهودات والخروج بنتائج تتماشى مع احتياجات سوق العمل والاقتصاد المصرى».

وتابعت: «سعداء بالمشاركة فى الملتقى الأول للحاصلين على المنح الدراسية وهو ما يؤكد الجهود الحثيثة التى بذلتها القلعة على صعيد تطوير التعليم من خلال نموذج متكامل تبدأ بالطالب مرورا بالمعلم ثم خريج الجامعة وتأهيل الشباب لسوق العمل عن طريق مجموعة من المبادرات دعمت حتى الآن أكثر من 20 ألف شاب وشابة فى شتى المجالات وعلى قائمتها مؤسسة القلعة للمنح الدراسية وهى أكبر برنامج للمنح الدراسية المدعومة من القطاع الخاص فى مصر لتدعم من خلاله المهارات المصرية الشابة فى استكمال مسيرتهم الأكاديمية واكتساب الدرجات العلمية الرفيعة من أبرز الجامعات والمعاهد الدولية بشرط العودة إلى مصر والعمل على رفعة الوطن بعد إتمام البعثة الدراسية، علما بأن المؤسسة قامت على مدى 12 سنة بتقديم 184 منحة دراسية من 14 محافظة مصرية فى جميع التخصصات لاسيما التخصصات العلمية الحديثة».

ويتضمن الملتقى حلقة نقاشية يشارك فيها بعض من الحاصلين على منح مؤسسة القلعة للمنح الدراسية حيث سيتم عرض تجاربهم كاملة بدءا من التقديم مرورا بالقبول والسفر والعودة للوطن والفرص والتحديات.