قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تأخر حركة تغيير واختيار المحافظين الجدد أفضل من الإسراع في الاختيار الخاطئ، مشيرًا إلى أزمة محافظ المنوفية، ونائب محافظ الإسكندرية.

وأضاف «السجيني»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن سبب التأخير هو انتقاء القيادات المناسبة لهذا المنصب؛ لتأتي حركة التغيير بثمارها المرجوة، متابعًا: «التريث في الاختيار أفضل من التهور ويجلنا ناس فاسدة كما حدث في الفترة الماضية».

وأشار إلى احتمالية اختيار بعض النواب الشباب من البرلمان لشغل منصب المحافظين الجدد، موضحًا أن الكوادر الشبابية لها دورًا إيجابيًا ملموس في خدمة المجتمع المحلي.

وأوضح أن أعضاء مجلس الشعب لهم صلاحيات كثيرة بخلاف فكرة الحصانة، معقبًا: «نائب الأمة حالف اليمين أمام الله والشعب وسيحاسب عليه، وله اختصاصات عددية لتغيير الكثير لصالح المواطنين والدولة».