سعد الدين إبراهيم عن جون ماكين: كان محبا للتنوع ومنفتحا على كل التيارات

علق الدكتور سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون للدراسات الاستراتيجية، على وفاة السيناتور الأمريكي جون ماكين، قائلًا إنه كان أحد عمالقة السياسة الأمريكية بكل المقاييس، بالإضافة إلى كونه بطلًا من أبطال الحرب.



وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن «ماكين» كان محبًا للتنوع وحرية العقيدة، وحرية الرأي، مستطردًا أنه كان منفتحًا على كل التيارات، داخل أمريكا أو خارجها.



وأوضح أنه لا ينبغي توقع أن يتصرف سياسي أمريكي مثل «ماكين» كما لو أنه عربي قومي، منوهًا أنه في النهاية سياسي يخدم مصالح بلاده، ووجهة النظر التي تحملها السياسة الأمريكية، فلابد من النظر إليه وفقًا لهذا المنظور.



وتابع: «هو كان منفتحًا على كل القوى، ويستمع إلى كل الناس، بما فيهم جماعة الإخوان، لكنه لم يفعل لهم أكثر مما فعله آخرون»، مشيرًا إلى بطولاته الأمريكية، وانفتاحاته الديمقراطية على العالم كله.



وتوفي السيناتور الأمريكي جون ماكين، مرشح الحزب الجمهوري المحافظ في الانتخابات الرئاسية لعام 2008، مساء السبت، عن 81 عاما، بعد معركة مع مرض السرطان.



