بالفيديو - فوز تاريخي للنجوم على حساب الزمالك

سقط الزمالك أمام ضيفه نجوم إف سي وخسر بهدف وحيد خلال اللقاء الذي جمعهم على ملعب بتروسبورت في أخر مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

هدف المباراة الوحيد جاء بأقدام صلاح أمين في الدقيقة 23، وهو أول أهداف النجوم بمسابقة الدوري الممتاز في تاريخه، وثاني أهداف الوافد الجديد على دوري الأضواء في مرمى الزمالك بعد هدف محمد همام خلال اللقاء الذي جمعهم في 2015 بدور الـ32 من كأس مصر.

جاء الشوط الأول ضعيف من الجانبين مع إنحصار اللعب في وسط الملعب، مع هجمات متحفظة من الزمالك بالأعتماد على التمريرات على طرفي الملعب والكرات العرضية، فيما أتسم أداء نجوم إف سي بالدفاعي مع تمريرات طولية ضمن محاولاته للوصول لمرمى الأبيض.

وجاء أول تبديل للزمالك في الدقيقة 23، بدخول فرجاني ساسي بدلًا من محمود عبدالعزيز الذي تعرض للإصابة خلال كرة مشتركة مع خالد عبدالرازق مدافع النجوم.

أحرز صلاح أمين الهدف الأول لنجوم إف سي في الدقيقة 27، بعد تمريرة متقنة من عمرو نجيب وصلت إلى المهاجم الذي راوغ دفاع الزمالك وسددها على يسار حارس القلعة البيضاء، محمود جنش.

أستمرت محاولات الزمالك لتعديل النتيجة مع إنطلاق الشوط الثاني، مع تراجع دفاعي للنجوم، وبدأ إعتماد أبناء القلعة البيضاء على التسديدات بعيدة المدى ففي الدقيقة 52 سدد محمود كهربا كرة قوية تصدى لها أحمد سعد.

وفي الدقيقة 70 أحتسب الحكم ركلة حرة للزمالك من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء، نفذها طارق حامد عرضية ليحولها كابونجو كاسونجو برأسية على المرمى ارتطمت بالقائم الأيمن وخرجت بعيدًا عن شباك فريق النجوم.

ولم ينجح الزمالك في تعديل النتيجة مع مواصلة الضغط من العمق والأعتماد على الكرات العرضية، مع إستمرار التكتل الدفاعي للنجوم للحفاظ على الثلاث النقاط.

وبذلك توقف رصيد الزمالك عند 7 نقاط في المركز الخامس، فيما أرتفع رصيد النجوم إلى 5 نقاط في المركز العاشر.