يوفنتوس يكافيء ماندزوكيتش بتجديد عقده  

يرغب نادي يوفنتوس الإيطالي،في تجديد تعاقده مع مهاجمه الدولي الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، خاصة بعد التألق الكبير مطلع الموسم الجاري، بتسجيله هدفين في شباك كييفو ولاتسيو بالجولة الأولى والثانية من الدوري الإيطالي لموسم 2018-2019.

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي فإن إدارة البيانكونيري تسعى إلى تجديد التعاقد مع النجم الكرواتي، بعقد يمتد حتى عام 2022، وذلك بعدما شهدت بداية الموسم الحالي تألقا لافتا لماندزوكيتش مع الفريق.

ونجح ماندوكيتش "32 عاما" في تسجيل أول أهدافه مع الفريق الإيطالي أمام لاتسيو أول أمس السبت في ثاني جولات الكالشيو، وذلك عقب عودته من الراحة التي حصل عليها، بعد مشاركته مع المنتخب الكرواتي في كأس العالم، التي أقيمت في روسيا، وحصد فيها منتخب بلاده المركز الثاني، بعد خسارته أمام المنتخب الفرنسي بنتيجة 4-2 في المباراة النهائية.

يذكر أن ماندزوكيتش قد انتقل في صيف 2015 ليوفنتوس،قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني، ليتألق مع السيدة العجوز بتحقيقه للثنائية المحلية في ثلاثة مناسبات متتالية.