اتحاد الكرة: لم نستقر على أسماء الجهازين الطبي والإداري للمنتخب

أكد أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن المجلس لم يحسم حتى الأن ملف الجهازين الإداري والطبي للمنتخب الوطني، مؤكدًا أن الجبلاية لا تزال في اجتماع مفتوح من أجل الاستقرار على أسماء المرشحين لتولي المهمة.

وقال مجاهد، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس اليوم للتعليق على ازمة محمد صلاح: «المجلس مازال في اجتماع مفتوح ولم نحسم الجهازين الإداري والطبي»

وأوضح مجاهد: «تكليف محمد صلاح، الإداري، بإنهاء الاجراءات الإدارية الخاصة بمعسكر المنتخب لحين انتهاء تعيين الجهازين».

وكان اتحاد الكرة قد أعلن في وقت سابق تعيين هاني رمزي، في منصب المدرب العام للمنتخب الوطني في الجهاز الجديد بقيادة المكسيكي، خافير أجيري، ولم يعلن عن تعين الجهاز الإداري و الطبي.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة منتخب النيجر، في ثان مباريات التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية 2019.