«الدفاع الجوي السعودي» يعترض صاروخا باليستيا باتجاه جازان

تمكنت قوات الدفاع الجوي السعودي، اليوم الإثنين، من اعتراض صاروخ باليستي أطلقته مليشيات الحوثي الانقلابية من داخل الأراضي اليمنية من محافظة (صعدة) باتجاه الأراضي السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، "إنه وفي تمام الساعة الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة، رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ باليستي من قبل المليشيات الحوثية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية من محافظة (صعدة) باتجاه مدينة (جازان) السعودية"، مشيرا إلى أن قوات الدفاع الجوي السعودي تمكنت من اعتراضه وتدميره، ولم ينتج عنه أية إصابات.

وأشار المالكي، إلى أن الصاروخ أطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، مؤكدا أن هذا العمل العدائي من قبل المليشيات الحوثية يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعمهم بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح للقرارات الأممية، بهدف تهديد أمن السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.

يشار إلى أن إجمالي الصواريخ الباليستية التي أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية بلغ حتى الآن 182 صاروخا.