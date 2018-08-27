الرياضة السعودية تحتفل غدا بتدشين موسم تاريخي لدوري المحترفين

تحتفل الرياضة السعودية غدا الثلاثاء بتدشين الموسم الجديد 2018 / 2019 للدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين كأضخم وأكبر نسخة في تاريخ المسابقة ، وذلك برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية.



ويقام حفل تدشين الموسم الجديد غدا بالصالة المغطاة في مدينة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة.



وتشهد منافسات الدوري السعودي للمحترفين مشاركة 128 محترفا أجنبيا من 41 جنسية منهم 90 محترفا جديدا تعاقدت معهم الأندية في فترة التسجيل الصيفية و38 من محترفي الموسم الماضي.



ويشارك في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 35 لاعبا محترفا من أفريقيا و63 محترفا من أمريكا الجنوبية و16 محترفا من أوروبا و12 محترفا أسيويا ومحترفان من أمريكا الشمالية.



وتشهد منافسات الدوري في الموسم الجديد 240 مباراة موزعة على 30 مرحلة بواقع ثماني مباريات في كل منها.



وتدخل الأندية السعودية موسمها الجديد بصورة مغايرة عما كانت عليه في مواسم سابقة حيث تكفل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد بإنهاء مشكلة ديون الأندية الخارجية والتزاماتها التي ظلت تحد من قدرتها على التعاقدات وتضعها أمام تحديات وعوائق وتهديدات بعقوبات مالية وانضباطية.



وشكل هذا نقطة تحول كبرى تزامنت مع دعم آخر للأندية التي شرعت في تعاقدات كبيرة مع نجوم بمستويات عالية وبصورة غير مسبوقة حيث جرى استقطاب نجوم وفق معايير عالية بدعم مباشر من آل الشيخ ليشكلوا إضافة جديدة في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين.

وتنطلق يوم الخميس المقبل فعاليات المرحلة الأولى من منافسات المسابقة التي تقام بمكشارك 16 فريقا هي الهلال وأهلي جدة والنصر والاتفاق والفتح والفيصلي والتعاون والفيحاء واتحاد جدة والشباب والباطن والقادسية والرائد وأحد والوحدة والحزم.