بلاغات من أعضاء اتحاد الكرة ضد الصفحات المزورة

أكد خالد لطيف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أنه سيتقدم ببلاغ إلى الجهات المختصة ضد عدة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اسمه من دون أن يكون له علاقة بها ، وأن هذه الحسابات دأبت على نشر أخبار كاذبة عنه وعن اتحاد كرة القدم .

أضاف خالد لطيف أن كل ما نشر على هذه الصفحات لا تعبر عن وجهة نظره ولا عن وجهة نظر اتحاد كرة، كما أنه لا يملك حسابا على تويتر ، مشيرا إلى أن زيادة نشاط الصفحات والحسابات المزورة تشير إلى أنها حملة ممنهجة ضد الاتحاد وأعضائه ، وأنه على ثقة بأن الجهات المختصة ستتوصل إلى مرتكبي هذه الجريمة التي يعاقب عليها القانون.

فيما عبر مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة الاتحاد عن استيائه أيضا من ظهور صفحات تحمل اسمه كذبا ولا تنشر أخبارا صحيحة ، وأكد أنه ينوي اتخاذ موقف رسمي ضدها في إطار الإجراءات القانونية المنظمة لذلك.

وكان المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد قد أعلن في وقت سابق أنه لا يملك حسابات أو صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي باستثناء الرسمية منها ، حيث صدرت عدة صفحات غير رسمية تحمل اسمه ولا تعبر عنه.