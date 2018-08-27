الفيفا عن صلاح: الساحر الذي لا يقل قيمة عن الأهرامات

أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالمستوى الذي قدمه محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي خلال الموسم الماضي، والذي كان سببًا رئيسيًا في ترشيحه لجائزة أفضل لاعب بالعالم وأيضا للقائمة النهائية لأفضل لاعب في أوروبا لعام 2018 مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني السابق ويوفنتوس الإيطالي ولوكا مودريتش نجم النادي الملكي .

وأوضح الموقع الرسمي للفيفا في تقريره أن المستوى الذي يقدمه صلاح يدفع العديد من المتابعين لمقارنته بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، مُشيرًا إلى أن جزء من جاذبية النجم المصري هو سلوكه المتواضع، حيث كتب الفيفا :"صلاح يلاقي دائمًا المشجعين خارج الملعب بإبتسامة عريضة".

واستعرض الفيفا الأرقام القياسية والجوائز الفردية التي حققها صلاح بالموسم الماضي، والذي حصد خلاله جائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي الممتاز، وهداف البريمييرليج، وأفضل لاعب بالقارة الإفريقية، فضلًا عن قيادة فريقه لنهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

ووصف الاتحاد الدولي جناح المنتخب الوطني بأنه رمز مصري لا يقل قيمة عن توت عنخ آمون والأهرامات، مُشيرًا إلى أن تواجد حذاءه بالركن المصري الفرعوني في المتحف البريطاني بلندن يوضح حقيقة ما وصل إليه الفرعون.

يُذكر أن محمد صلاح قد دخل في قائمة المرشحين للمنافسة على جائزة أفضل لاعب بالعالم التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم وسط منافسة من البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، والكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد الإسباني ، والبلجيكي إيدين هازارد، لاعب تشيلسي الإنجليزي، والأرجنتيني ليونيل ميسي ، نجم برشلونة الإسباني، والفرنسي أنطوان جريزمان، نجم أتلتيكو مدريد الإسباني، والفرنسي رافائيل فاران، مدافع ريال مدريد الإسباني، والفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، والإنجليزي هاري كين، لاعب توتنهام الإنجليزي ، والبلجيكي كيفين دي بروين، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

وكان محمد صلاح قد شارك في 52 مباراة بالموسم الماضي في جميع المسابقات مع ليفربول، أحرز خلالهم 44 هدفًا وصنع 16 هدفا.