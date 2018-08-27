السد يقسو على الاستقلال ويصعد إلي المربع الذهبي للدوري الأسيوي

سجل المهاجم الجزائري الدولي بغداد بونجاح هدفين ليقود فريقه السد القطري إلى قلب تأخره بهدف نظيف في الشوط الأول لفوز ثمين وكبير 3 / 1 على مضيفه استقلال طهران الإيراني اليوم الاثنين باستاد "أزادي" الشهير في العاصمة طهران وذلك في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.



ووضع السد أكثر من مجرد قدم في المربع الذهبي للبطولة حيث حسم نتيجة المواجهة لصالحه بشكل كبير قبل مباراة الإياب على ملعبه في 17 أيلول/سبتمبر المقبل.



ولقن السد مضيفه درسا قاسيا على مدار شوطي المباراة حيث كان الأفضل والأكثر سيطرة على مجريات اللعب وكاد يضاعف هذه النتيجة لكن لاعبيه تسابقوا في إهدار الفرص التي سنحت لهم أمام مرمى الاستقلال.



واستفاد الاستقلال من النيران الصديقة لينهي الشوط الأول لصالحه بالهدف الذي سجله بوعلام خوخي مدافع السد عن طريق الخطأ في مرمى الفريق ويتحمل زميله مشعل فرج برشام حارس مرمى الفريق مسؤولية هذا الهدف الذي لم يعبر بأي حال عن سير المباراة في الشوط الأول.



وفي الشوط الثاني ، انتفض السد بقيادة نجمه الإسباني تشافي هيرنانديز وسجل الفريق ثلاثة أهداف متتالية أحرزها أكرم حسن عفيف في الدقيقة 60 وبونجاح في الدقيقتين 65 و74 من ضربة جزاء