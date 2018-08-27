هند صبري معلقة على توقيف سعد المجرد: لا يستحق أن يكون نجما

علقت الفنانة هند صبري على خبر القبض على المغنى سعد المجرد، قائلة: «كنت من الناس الذين استبعدوا اتهامه الأول، لكن التكرار قتل الشك».

وأضافت «صبري»: «هذا الشاب استهتر بنفسه وبجمهوره ولا يستحق أن يكون نجما أو قدوة لأحد».

وكانت النيابة العامة الفرنسية أعلنت توقيف المغنّي المغربي سعد المجرّد، منذ صباح الأحد في مركز الدرك في سان تروبيه بعدما تقدّمت امرأة ببلاغ ضدّه تتّهمه فيه بالاعتداء عليها جنسيًا ليل السبت- الأحد في المدينة الساحلية الجنوبية.

وقالت النيابة العامة في مدينة دراغينيان «جنوب شرق»، بحس ما ذكرته وكالة «فرانس برس»، إن توقيف «المجرّد»، الملاحق أصلا في فرنسا بدعاوى اغتصاب أخرى، جرى بناء على شكوى رفعتها ضدّه امرأة تتهمه فيها بارتكاب «أفعال ينطبق عليها الاغتصاب».

وأضافت إن «المجرّد»، 33 عامًا، أُوقف في مقر الدرك في غاسين-سان-تروبيه على ذمّة التحقيق لمدة 24 ساعة قابلة للتجديد.

والمغني المغربي ملاحق أصلا في فرنسا بتهمة اغتصاب شابة تبلغ من العمر 20 عامًا في غرفة فندقه في باريس، وقد وجّه إليه القضاء رسميًا في أكتوبر 2016 تهمة «الاغتصاب مع ظروف مشددة للعقوبة» وأودعه السجن بانتظار محاكمته.