ساويرس يطالب اتحاد الكرة بالاستقالة ويعلن دعمه لصلاح

أبدى نجيب ساويرس رجل الأعمال استيائه من الطريقة التي يتعامل بها الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة مع أزمة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي الأخيرة.

وغرد ساويرس عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "وهو وكيله مش بيمثله ؟؟ التعامل مع قامة مصرية زى محمد صلاح رفع إسم بلده بطريقة غير مسبوقة ميكونش كده، وعدم الرد يضعف حجتكم ! و أنا بضم صوتى لمحمد صلاح .. إستقيلوا و ريحونا بعد الفشل الذريع".

وكان صلاح غرد عبر حسابه الشخصي بتويتر: "الطبيعي أن أي اتحاد كرة يسعى لحل مشاكل لاعبيه حتى يوفروا له الراحة.. لكن في الحقيقة ما أراه عكس ذلك تمامًا، ليس من الطبيعي أن يتم تجاهل رسائلي ورسائل المحامي الخاص بي.. لا أدري لماذا كل هذا؟ أليس لديكم الوقت الكافي للرد علينا؟".