متحدث «النواب»: رئيس فيتنام أشاد بدور مصر في محاربة الإرهاب

قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن اللقاء الذي جمع الرئيس الفيتنامي تران داي كوانج، مع الدكتور علي عبد العال، اليوم الاثنين، بحضور عدد من رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، كان مثمر جدا وبالغة الأهمية، لاسيما وأن فيتنام نموذج واعد في النمو الاقتصادي وأهتمت بالتعليم كقاطرة لإحداث النهضة.

وأضاف حسب الله، في تصريحات للمحررين البرلمانيين في أعقاب اللقاء، أن الرئيس الفيتنامي أكد تقديره للدور الذي تقوم مصر به في مواجهة الإرهاب، وأيضا الجرائم المنظمة، مشيرا إلى أن مصر دولة لها دور مؤثر ليس على المستوي الإقليمي إنما الدولي أيضا، بالإضافة إلى أن الرسائل التي تؤكد الحرص الشديد من الدولة الفتنامية على العلاقات القوية بين البلدين.

وتابع حسب الله أن الرئيس الفيتنامي تحدث عن الجلسة الهامة التي عقدها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الاثنين والتي شهدت تفاهمات والاتفاق علي تعزيز العلاقات بين البلدين التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين.

وأضاف حسب الله أن رئيس مجلس النواب، أكد حرص مصر علي دعم فيتنام وتعزيز العلاقات بين البلدين والتي وصفها بـ"التاريخية" حيث كانت القاهرة من أولى الدول الداعمة لاستقلال فيتنام بعد إعلان الاستقلال.

وأشار حسب الله إلى أن اللقاء شهد الاتفاق على تشكيل جمعية صداقة برلمانية مشتركة، بالإضافة إلى توجيه الرئيس الفيتنامي الدعوة لرئيس البرلمان لزيارة فيتنام.