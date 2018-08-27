مجدي عبد الغني عن أزمة محمد صلاح: مستعد للسفر إلى بريطانيا للاستماع إلى طلباته

• عبد الغني: لم أهاجم اللاعب وحساباتي على «تويتر» وهمية

علق مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصرية، على أزمة اللاعب محمد صلاح مع الاتحاد، قائلًا إن المجلس قام بالرد على مخاطبات وكيل اللاعب محمد صلاح، في إطار لوائح اتحاد الكرة، حرصًا على مصلحه اللاعب.

ونفى «عبد الغني»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الاثنين، وجود خصومه مع اللاعب، بالرغم من اللهجة غير اللائقة التي تحدث بها في خطابه الأخير، مؤكدًا على استعداده للسفر إلى بريطانيا غدًا للاستماع إلى مطالبه.

وأكد على عدم امتلاكه أي حسابات شخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أو علاقته بـ«التغريدات» التي تهاجم اللاعب من حساب وهمي ينتحل شخصيته، موضحًا أنه لم يتواصل مع اللاعب منذ كأس العالم، بسبب تغيير رقمه، وليس لوجود خلاف شخصي معه.

متابعًا: «محمد صلاح زي ابني وأنا بقدره ومستعد لو كلمني أروح أسمع طلباته بنفسي، وهو ابن مصر البار ومن حقه محدش يزعجه في الغرفة أثناء معسكر المنتخب لكن المجلس شدد على أمن الفندق عدم صعود الجماهير لغرف اللاعبين، والمشكلة أمنية ولا تتعلق بالمجلس إطلاقا».

وأشار إلى استجابة المجلس لطلب اللاعب محمد صلاح، وإزاله صورته من إعلان طيارة المنتخب المصري لكرة القدم، معقبًا: «كلام صلاح في المجمل ليس منطقي، والاتحاد يسعى لحل مشاكل اللاعبين، وخاصة محمد صلاح».

وأصدر اتحاد الكرة بيانًا رسميًا خاص بأزمة محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول يؤكد فيه رفضه للأسلوب الذي اتبعه وكيل اللاعب مع اتحاد كرة القدم في مصر، مؤكدًا رفضه لدخول طرف ثالث لإثارة فتنة بين اللاعب والمجلس.

ويُذكر أن اللاعب محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، ولاعب نادي ليفربول، أطلق «تغريدة» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس الأحد، موجهًا فيها رسالة إلى مجلس اتحاد الكرة المصري، قال فيها إنه من الطبيعي أن اتحاد الكرة يسعى لحل مشاكل لاعبيه حتى يوفر لهم الراحة، عكس ما يحدث معه، من خلال تجاهل رسائله وعدم الرد على مخاطباته.