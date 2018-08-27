يبدأ وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الإثنين، توزيع أول دفعة من لحوم صكوك الأضاحي هذا العام على الأسر الأولى بالرعاية، وتبلغ 10 أطنان منها 6 للقاهرة و4 للجيزة.



قال وزير الأوقاف، في تصريح صحفي، إن حصيلة بيع صكوك الأضاحي بلغت حتى يوم 19 أغسطس الجاري نحو 37 مليون جنيه، بما يعني توفير 400 طن لحوم أضاحي، موضحًا أن إجمالي المبالغ المجمعة سيعلن عنها نهاية الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع المقبل فور الانتهاء من توريد جميع المبالغ المحصلة وتسميعها بالحساب المجمع بالبنك المركزي المصري.



وأكد الدكتور جمعة أن عملية توزيع لحوم الأضاحي اليوم بمحافظتي القاهرة والجيزة ستكون على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية في ضوء الإسهام المجتمعي في توفير الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل.