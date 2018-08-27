اعتقال سعد لمجرد في فرنسا بتهمة اغتصاب جديدة

أعلنت النيابة العامة الفرنسية أن المغنّي المغربي سعد لمجرّد موقوف منذ صباح الأحد في مركز الدرك في سان تروبيه بعدما تقدّمت امرأة ببلاغ ضدّه تتّهمه فيه بالاعتداء عليها جنسيًا ليل السبت- الأحد في المدينة الساحلية الجنوبية.



وقالت النيابة العامة في مدينة دراغينيان (جنوب شرق)، بحس ما ذكرته وكالة «فرانس برس»، إن توقيف لمجرّد، الملاحق أصلاً في فرنسا بدعاوى اغتصابٍ أخرى، جرى بناء على شكوى رفعتها ضدّه امرأة تتهمه فيها بارتكاب "أفعال ينطبق عليها الاغتصاب".



وأضافت إن لمجرّد (33 عامًا) أوقف في مقر الدرك في غاسين-سان-تروبيه على ذمّة التحقيق لمدة 24 ساعة قابلة للتجديد.



والمغني المغربي ملاحق أصلاً في فرنسا بتهمة اغتصاب شابة تبلغ من العمر 20 عامًا في غرفة فندقه في باريس، وقد وجّه اليه القضاء رسميًا في أكتوبر 2016 تهمة "الاغتصاب مع ظروف مشددة للعقوبة" وأودعه السجن بانتظار محاكمته.