الريال يقسو على جيرونا برباعية ويتصدر الدوري الإسباني

برهن ريال مدريد عن عزمه الأكيد للمنافسة بقوة على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم منذ البداية هذا الموسم، بعدما قلب تأخره بهدف نظيف أمام مضيفه جيرونا إلى فوز ثمين 4 / 1 مساء الأحد في المرحلة الثالثة للمسابقة.





ورفع الريال رصيده إلى ست نقاط بعدما حقق فوزه الثاني على التوالي، ليرتقي إلى الصدارة، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي برشلونة، المتساوي معه في نفس الرصيد، في حين تجمد رصيد جيرونا عند نقطة واحدة في المركز السادس عشر.





وتقدم جيرونا بهدف مباغت حمل توقيع بورخا جارسيا في الدقيقة 17، قبل أن ينتفض الريال في الوقت المناسب ويسجل هدفين عن طريق سيرخيو راموس وكريم بنزيمه في الدقيقتين 39 و52 من ركلتي جزاء.





وأضاف الجناح الويلزي جاريث بيل الهدف الثالث للضيوف في الدقيقة 59، قبل أن يعود بنزيمه لهز الشباك مرة أخرى، مسجلا الهدف الرابع للريال وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 80.