السفيرة سعاد شلبي: العلاقات بين مصر وإثيوبيا توطدت منذ تولي آبي أحمد

وأضافت «شلبي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الأحد، أن هناك علاقات وثيقة نشأت بين الجانبين المصري والإثيوبي بعد تولي آبي أحمد، موضحة أن الزيارة المصرية تأتي من أجل التعرف على المشكلات التي تعترض إثيوبيا في هذا التوقيت بشأن استكمال سد النهضة.

وأشارت إلى زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لمصر خلال وقت سابق من العام الجاري، ووعده للرئيس عبد الفتاح السيسي بأن سد النهضة لن يؤثر بالسلب على حياة المصريين، متابعة: «منذ توليه وهو على اتصال دائم بالرئيس السيسي».وتابعت: «من المحتمل أن تكون المشكلات في سد النهضة من مصلحتنا في النهاية، ويمكننا التدخل لحل بعض المشكلات في الجوانب الفنية والمالية»، مشيرة إلى ضرورة وجود اتصالات بشكل مستمر بين مصر وإثيوبيا، للتعرف على المشكلات التي تواجهها الأخيرة.ويتوجه اليوم الاثنين، سامح شكري، وزير الخارجية، برفقة اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لنقل رسالة شفهية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.