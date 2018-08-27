انقطاع الماء والكهرباء عن جزيرة «هيدرا» اليونانية

واجه، اليوم الاثنين، السائحون والسكان المحليون في جزيرة هيدرا اليونانية، وهي مقصد شهير لقضاء العطلات، انقطاعا للماء والكهرباء، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وكانت إمدادات الطاقة قد تعطلت أولا في وقت مبكر من صباح أمس الأحد، ثم تلاها انقطاع المياه.

وفي المساء، كانت المدينة الساحلية الخلابة هادئة ومظلمة بشكل غير معتاد، حيث كان مصدر الضوء الوحيد، أضواء مصابيح الكيروسين والمصابيح الكاشفة والشموع والهواتف المحمولة.

وذكرت الإذاعة اليونانية الرسمية أن مئات الزائرين غادروا الجزيرة مبكرا.

بينما قال جيورجوس كوكوداكيس، عمدة «هيدرا» للإذاعة الحكومية، إن سفينة عسكرية يونانية جلبت المياه إلى المرسى خلال الليل، ونتوقع خلال النهار وصول مولدين للطاقة.

وأضاف «كوكوداكيس» أنه يأمل في التوصل لحل سريع للمشكلة، ولكن الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء لم تكن متأكدة من السبب في انقطاع التيار الكهربائي.

ويشار إلى أن «هيدرا» تستقبل الكهرباء عن طريق كابل تحت الماء، وهو من الممكن أن يكون قد تعرض لضرر.

وتعتبر الجزيرة -التي تبلغ مساحتها 65 كيلومترا مربعا- واحدة من أفضل الوجهات السياحية في اليونان. وتقع على بعد 65 كيلومترا جنوب أثينا وعلى بعد 7 كيلومترات شرق شبه جزيرة بيلوبونيز.