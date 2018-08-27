«السعيد»: نسعى لتحقيق استقرار في الأسعار وهبوط التضخم إلى 8.5%

تخصيص 60% من الاستثمارات الحكومية للتنمية والتطوير العمراني بالصعيد والمحافظات الحدودية



تستهدف خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى 2018-2022، خفض معدل النمو السكاني من 2.65% عام 2017 إلى 2.1% بنهاية 2022، بالإضافة خفض نسبة الأمية من نحو 26% عام 2018 إلى 20% بنهاية الخطة، وفقا لما أعلنته هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في بيان لها اليوم.

ووفقا للوزيرة، تستهدف الحكومة تحقيق استقرار في الأسعار بحيث ينخفض معدل التضخم العام إلى 8.5% فى نهاية الخطة، بالمقارنة بمعدل 14.3% في فبراير 2018، كما تستهدف خفض نسبة السكان تحت خط الفقر إلى 22% في 2022 مقارنة بـ27.8% عام 2015، بينما تنخفض النسبة إلى 24.5% في العام الأول من الخطة 2018-2019.

وأضافت أن الحكومة تسعى للحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية، بحيث لا تتعدى الفجوة في معدلات الفقر 20 نقطة مئوية فيما بين المحافظات إلى جانب تحقيق زيادة في مشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية بمعدلات البطالة.

وفي مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئي، أوضحت أن الخطة تستهدف زيادة نسبة المساحة المأهولة من 7% إلى 10%، فضلا عن تخصيص ما يزيد على 60% من الاستثمارات العامة للتنمية والتطوير العمراني لمحافظات الجمهورية.