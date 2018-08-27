ماكرون: لا يمكن لأوروبا الاعتماد على أمريكا في توفير احتياجاتها الدفاعية

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أنه لا يمكن لأوروبا بعد الآن الاعتماد على أمريكا في توفير احتياجات القارة العسكرية، وجدد مطالبته للاتحاد الأوروبي بتعزيز نظامه الأمني.

وقال ماكرون، في خطاب أمام دبلوماسيين فرنسيين "لا يمكن لأوروبا بعد الآن أن تستأمن الولايات المتحدة الأمريكية فقط على أمنها".

وطالب ماكرون بإجراء مراجعة للسياسات الأمنية والدفاعية لأوروبا. كما قال إنه يعتزم طرح مبادرة جديدة في هذا الشان خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف أنه يجب إشراك ضم روسيا في أي خطط جديدة، وطالب بإجراء حوار جديد مع موسكو.

وأضاف: "يتعين علينا أن نتعلم كل ما نستطيع من دروس نستخلصها من نهاية حقبة الحرب الباردة".

وأشار ماكرون إلى أن فرنسا طالبت حلفائها بتقديم المساعدة في السابق، عقب سلسلة من الهجمات الإرهابية التي ضربت باريس نهاية سنة 2015. موضحا أن طلبه جاء بناء على اتفاقات أوروبية تطالب الدول الأعضاء بمساعدة بعضها البعض.

وقال ماكرون إن فرنسا الآن على استعداد لإجراء "مناقشات ملموسة" حول هذه الالتزامات التعاقدية. مع ذلك، لم يذكر تصوره حول الكيفية التي سوف تسير بها المباحثات.