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النائبة هالة أبو السعد: يجب تغليظ العقوبة على المتحرش في القانون الجديد

النائبة هالة أبو السعد
النائبة هالة أبو السعد
محمد عبد الجليل
نشر فى : الإثنين 27 أغسطس 2018 - 3:16 ص | آخر تحديث : الإثنين 27 أغسطس 2018 - 3:16 ص
قالت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، إن هناك مشروع قانون مقدم من المجلس القومي للمرأة سيناقش في البرلمان خلال الدور التشريعي المقبل، موضحة أنه يتميز بتعريفه العنف ضد المرأة والتحرش بأبعاده المختلفة.

وأضافت «أبو السعد»، خلال لقائها مع برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أمس الأحد، أنه يجب تغليظ العقوبة على المتحرش في القانون الجديد، متابعة: «لازم تغليظ العقوبة، مع وجود تعريفات للعنف ضد المرأة».

وذكرت أن هناك حوالي 90 امرأة داخل البرلمان، سيشكلن دعمًا للقانون في مواجهة العنف ضد المرأة، خاصة وأن مصر وقعت على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المختلفة في الشأن ذاته.

وأشارت إلى أهمية تعليم وتغذية الأطفال بثقافة احترام المرأة كإنسان، موضحة أن الأطفال في مصر لا يختفلون عن نظرائهم في أوروبا أو أي مكان.


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