إرهابيان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري جنوبي البلاد

أفادت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية بأن إرهابيين اثنين سلما نفسيهما، اليوم الاثنين، إلى السلطات العسكرية بولاية تمنراست أقصى جنوبي الجزائر.

وكشفت الوزارة في بيان لها أن الأمر يتعلق بالإرهابي المسمى ولاد ميني محمد المدعو "أبوعيسى"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية عام 2012، حيث كان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، و3 خزنات ذخيرة مملوءة.

كما سلم الإرهابي صدام ريكان، المدعو "يوسف"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية عام 2014، نفسه لقوات الجيش، علما أن هذا الإرهابي كان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، وكمية من الذخيرة.

ومن جهة أخرى، ضبطت مفرزة للجيش الجزائري قذيفتين صاروخيتين من نوع (سي.بي.جي-9) بالإضافة إلى كمية معتبرة من الذخيرة تقدر بـ2004 طلقة من مختلف العيارات، إثر عملية بحث وتفتيش بالشريط الحدودي ببرج باجي مختار المتاخم للحدود مع مالي.

يشار إلى أن استسلام الإرهابيين لوحدات الجيش الجزائري بولاية تمنراست في تصاعد منذ بداية العام الجاري ليصل إلى أكثر من 30 إرهابيا.