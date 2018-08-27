اجتماع مصري سعودي لبحث شكاوى الحجاج من سوء الخدمات في منى

• شركات السياحة تتقدم بشكاوى رسمية ضد 6 مكاتب «طوافة» لم تلتزم بتعاقداتها مع الحجاج



يعقد ممثلو غرفة شركات السياحة ببعثة الحج السياحى بمكة المكرمة اجتماعا اليوم مع عباس بن عبدالغني بن قطان رئيس مؤسسة الطوافة لبحث شكاوى الحجاج من مكاتب الطوافة السعودية التي لم تلتزم بتقديم الخدمات المتفق عليها مع الشركات وخاصة مشكلة حجاج البر المضارين في مشعر منى وسبل تعويضهم ماليا.



قال أسامة عمارة، أمين عام غرفة شركات السياحة وعضو بعثة الحج السياحي، إن الغرفة تقدمت رسميا لوزارة الحج السعودية والمؤسسة الأهلية للطوافة ضد 6 مكاتب طوافة لم تلتزم بتقديم عدد من الخدمات لحجاج السياحة بمخيمات منى وعرفات وفقا لبنود العقد المبرم مع مؤسسة الطوافة.



وأشار عمارة، فى تصريحات صحفية بمقر بعثة الحج السياحى بمكة المكرمة، إلى أن الغرفة طلبت تعويض الحجاج ماليا عن قيمة الخدمات التي لم تقدم لهم، منوها إلى أن مكتب الطوافة رقم 20 ارتكب مخالفات جسيمة في إخلاله بتعاقده وعدم قدرته على توفير مكان لإقامة نحو 400 حاجا من حجاج البري بمخيمات منى رصدتها لجان وزارة السياحة ووزارة الحج السعودية.



وأضاف أن أكثر من 98% من شركات السياحة نجحت في تنفيذ برامج الحج وفقا للضوابط التي حددتها وزارة السياحة إلا أن هناك بعض الأمور خارجة عن مسؤولية الشركات كتغيير المملكة العربية السعودية لمسارات بعض الطرق وغلق بعض منها وقت الزحام حفاظا على أرواح الحجيج أو ضيق المساحات بمنى تتحمل تبعاتها الشركات أمام حجاجها رغم أنها ليس له يد بها.



وأوضح أمين عام غرفة شركات السياحة أن وزارة السياحة تلقت عددا من الشكاوى من سوء معاملة عددا من المشرفين للحجاج سيتم التحقيق فيها قانونيا وشطب المشرف حال ثبتت إدانته، منوها إلى أن الغرفة ستقوم بعمل دورات تدريبية للمشرفين لكيفية التعامل مع الحجاج.