«الإسكان»: بيع الأراضي المتميزة بأسعار قليلة إهدار للمال العام

قال هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان الاجتماعي، إن مدينة العلمين الجديدة يطل منها جزء على البحر مباشرة وتنفذ الوزارة فيها أبراج بأسعار مرتفعة للاستفادة من عوائد مالية عالية باعتبارها مواقع متميزة للغاية، مضيفًا أن الدولة تستفيد من هذه العوائد في بناء وحدات الإسكان الاجتماعي.

وأضاف «يونس»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة في مصر»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الاثنين، أنه في حالة بيع هذه الأراضي للقادرين ماديًا بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية فإنه يعد إهدارًا للمال العام، متابعًا: «هل يرد المواطن أن تباع الأراضي في هذه المواقع المتميزة بأسعار أقل؟، وهل يرضى أحد أن ندعم الأغنياء الذين يريدون إطلاله على البحر؟».

وأشار إلى ضم مدينة العلمين الجديدة وحدات سكنية متنوعة لمختلف شرائح الدخل، بينها وحدات إسكان اجتماعي، مضيفًا أنه تم فتح باب التقدم على وحدات الإسكان الاجتماعي في مدينة العلمين ولاقت إقباًلا ضعيفًا من المواطنين.

وأوضح أن المدينة بها وحدات إسكان مميز غير مطلة على البحر بمساحة 90 أو 100 متر مربع، وتباع بأسعار أقل من الوحدات المطلة على البحر مباشرة، وهي مختلفة عن وحدات الإسكان الاجتماعي.