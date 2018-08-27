محافظ أسوان يفتتح مركزا للكلى الصناعي بقرية الرمادي قبلي بمركز إدفو

افتتح محافظ أسوان، اللواء مجدى حجازى، الإثنين، مركز إمام المتقين الخيري، للكلى الصناعي المقام بمستشفى التكامل بقرية الرمادي قبلي بمركز إدفو، بحضور أعضاء مجلس النواب ولفيف من القيادات التنفيذية.

ويقع المركز على مساحة 600م2، ووصلت تكلفته إلى 7 ملايين جنيه، من الجهود الذاتية، ويضم 12 ماكينة غسيل كلوي حديثة، علاوة على 2 ماكينة احتياطي، كما يضم المركز معملا متكاملا للتحاليل الطبية ومغسلة وصيدلية واستراحات للمرضى والأطباء وهيئة التمريض.

وعقد اللواء مجدي حجازي، مؤتمرًا جماهيريًا مع أهالي قرية الرمادي والقرى المجاورة، عقب افتتاحه وتفقده لأقسام المركز الطبي الجديد، للتعرف على أهم احتياجاتهم ومطالبهم.

وأكد «حجازي»، سعى المحافظة المتواصل بالتعاون مع الجهات المعنية لتدعيم المركز وزيادة عدد ماكينات الغسيل فيه، إلى جانب ضمان استمرار تشغيل المركز على الوجه الأكمل.

ووجه مسئولي الصحة بإعداد دراسة متكاملة عن أهم الاحتياجات والمستلزمات الفنية والمادية والبشرية اللازمة لتحويل مستشفى التكامل بقرية الرمادي إلى مستشفى مركزى (ب).

وأشاد «حجازي»، بهذه المبادرة الرائدة لإقامة هذا الصرح الطبي المتميز، والذى سيقدم خدماته العلاجية لنحو 100 ألف نسمة من مواطني قريتي الرمادي قبلي وبحري، بما يساهم فى تخفيف أعباء الإنتقال على المرضى، ويحد من الكثافة والتكدس داخل وحدات الغسيل الكلوى بمستشفى حميات إدفو.