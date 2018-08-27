«الشريف»: الاتفاقيات الاقتصادية بين مصر وفيتنام على أولويات البرلمان دور الانعقاد المقبل

قال النائب السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، إن اللقاء الذي جمع الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان مع الرئيس الفيتنامي تران داي كوانج، اليوم الاثنين، بحضور عدد من رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، تناول التأكيد علي دعم المجلس كاملا لجميع الاتفاقيات التي شهد الرئيسين عبد الفتاح السيسي ونظيرة الفيتنامي مراسم توقيعها اليوم‪.

‬

وأضاف الشريف، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إن المجلس سيضع الاتفاقيات الاقتصادية التي تم توقيعها بين الجانبين المصري والفيتنامي، علي أجندة البرلمان خلال دور الانعقاد المقبل، لسرعة مناقشتها والموافقة عليها للاستفادة من القوة الاقتصادية لفيتنام والاقتصاد الواعد لمصر.

وتابع الشريف، أن رئيس مجلس النواب د. علي عبد العال، تحدث عن التشريعات التي تم إصدارها لتيسير الإجراءات علي المستثمرين، ومنها قانون الاستثمار.