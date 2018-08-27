أوزيل لإيمري : سأقاتل من أجل أرسنال

أكد النجم الألماني مسعود أوزيل صانع ألعاب نادي أرسنال الإنجليزي أنه سيعمل بجد مع الفريق في الفترة المقبلة تحت قيادة مدربه الإسباني أوناي إيمري.

وذكرت صحيفة " الميرور" البريطانية أن أوزيل قد أكد لإيمري أنه سيقاتل في الفترة المقبلة مع الفريق من أجل قيادة الجانرز للمراكز الأولى بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

من جانبه شدد إيمري على ثقته في المزيد من النجاح للنجم الألماني أوزيل، وأنه سيتعين علي صاحب الـ29 عامًا بذل مزيد من الجهد في ظل النظام الجديد للفريق، وكذلك للرد علي الإنتقادات الموجهه له في الفترة الأخيرة.

وغاب أوزيل عن فوز فريقه على وستهام يونايتد بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بالجولة الثالثة من منافسات البريميرليج.

يذكر أن فوز الأرسنال هو الأول بالدوري بعد خسارتين متتاليتين أمام مانشستر سيتي وتشيلسي بالجولتين الأولى والثانية.